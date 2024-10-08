Töre meclis yerine hastaneye gitti

Cumhurbaşkanlığında süren ikna toplantısı sonuç vermedi.
Zorlu Töre rahatsızlandı, Cumhurbaşkanlığındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclis krizi toplantısında, Meclis Başkanı Zorlu Töre rahatsızlandı.
Edinilen bilgilere göre, toplantıdan ayrılan Töre, kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye gitti.
Töre’yi ikna amacıyla düzenlenen toplantıda Başbakan Ünal Üstel de yer alıyordu.
Yaşanan gelişmeler üzerine Üstel, UBP meclis grubunu topladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.