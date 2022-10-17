Töre Meclis'te coştu: Siz Atatürk'e de Meclis'e de karşısınız deyince ortalık karıştı...

Meclis Başkanı Zorlu Töre Meclis'te coştu: Siz Atatürk'e de Meclis'e de karşısınız deyince ortalık karıştı...

Meclis Başkanı Zorlu Töre kendisine Ana muhalefet Lideri Tufan Erhürman tarafından yapılan eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye geldi.

Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı’na Maraş ve hidro karbonla ilgili güneyde yaptığı açıklamalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından bir mektup yazıldığını, bu mektubun da Meclis Başkanlığı tarafından imzalandığını savundu.

Meclis’te CTP Meclis Grubu’nun bilgilendirdiğini de iddia eden Töre’ye CTP’li vekiller karşı çıktı, böyle bir bilgilendirme yapılmadığını dile getirdi.

TÖRE'DEN SERT SÖZLER

Konuşmasında CTP grubuna yönelik Siz Atatürk'e de Dr. Küçük'e de Meclis'e de karşısınız deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.

.Muhalefet milletvekilleri ayağa kalkıp Töre'ye tepki gösterdi. Bu arada UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile bazı milletvekillerinin de itiştikleri görüldü.

Meclis oturumuna ara verildi.