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Töre: Miçotakis’in söylediği sözlerin Kıbrıs Türk halkını daha dikkatli olmaya yönlendirdi

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in söylediği sözlerin Kıbrıs Türk halkını daha dikkatli olmaya yönlendirdiğini ileri sürdü.
Töre: Miçotakis’in söylediği sözlerin Kıbrıs Türk halkını daha dikkatli olmaya yönlendirdi

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Miçotakis’in, Türk askerinin adadan tamamen çekilmesini, garantilerin son bulmasını, garantörlüğü çağ dışı nitelemesi, Avrupa Birliği kriterlerine aykırı bulması Kıbrıs Türk tarafınca asla kabul edilemez ifadelerdir” iddiasında bulundu.

1963 yılından beri uluslararası anlaşmaları çiğneyen, Kıbrıs Türk köylerini işgal eden, soykırım uygulayan, izolasyon ve ambargolar ile Kıbrıslı Türkleri dünyadan tecrit etmeye çalışanın Rum Yunan ikilisi olduğunu savunan Töre,  “1974’ün, 15 Temmuzun adada Yunan Cuntası ve EOKA-B darbesi ile Makarios’u deviren kendileridir” dedi. 

Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal altına alan Rumların Ada’nın tamamını nasıl ele geçiririz hesaplarını yaptığını dile getirerek, Kıbrıs adasının etrafındaki denizleri de kontrol etme ve işgal altına almaya çalışanın yine Rum-Yunan ikilisi olduğunu kaydetti. Töre, “Yağma yok! Kıbrıs Adası’nı da denizlerin tamamını da işgal edemeyecekler” ifadesini kullandı.

“Grantörlük bizim için tabudur” diyen Töre,  Türk askerinin adada olmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasına onların sebep olduğunu söyledi.

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