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Töre: Milli ve manevi değerler olmazsa yol kat etmek mümkün değil

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, milli ve manevi değerler olmazsa bir yol kat etmenin mümkün olmadığını söyleyerek, bu değerleri öne çıkaracak bir eğitim sistemi geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Töre: Milli ve manevi değerler olmazsa yol kat etmek mümkün değil

Töre, KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i kabul etti.

Kabulde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yer aldı.

 

-Töre: “Milli ve manevi değerler olmazsa bir yol kat etmek mümkün değil”

Meclis Başkanı Töre kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin “Ne mutlu Türküm diyene" diyebilen herkesin devleti olduğunu ifade etti. Türk milletinin milli hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türk halkının milli hak ve menfaatlerinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Töre, bilim, teknoloji ve e-devlet projelerinin önemli olduğunu ancak milli şuurun bunlardan daha öncelikli olduğunu kaydetti.

Milli ve manevi değerler olmazsa bir yol kat etmenin mümkün olmadığını söyleyen Töre, teknoloji yanında bu değerleri öne çıkaracak bir sistem geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Önceki yıllarda milli değerlerde bir eksiklik meydana geldiğini söyleyen Töre, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin okullarda daha sistemli şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

 

-Özer: “Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu tam gün eğitim veren bir kampüs haline gelecek”

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de burada yaptığı konuşmada, yaptıkları temaslara işaret ederek, özel eğitim, okul öncesi eğitim, mesleki eğitim konusunda atılabilecek adımların ele alındığını kaydetti.

Özer, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu tam gün eğitim veren bir kampüs haline çevirmek için gerekenlerin yapılacağını dile getirdi.

Türkiye’nin son 20 yılda eğitimde aldığı mesafenin dünyada örnek gösterilen bir noktaya geldiğini söyleyen Özer, Türkiye eğitim sisteminin her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini kaydetti. 

“Türkiye Yüzyılı” misyonuyla atılacak adımların en önemli parçasının eğitim olduğunu vurgulayan Özer, Türkiye’nin eğitim konusundaki deneyimlerini Kıbrıs’a da aktarmak dileğinde olduklarını belirtti.

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