Töre, Milli Yüzücü Doğukan Ulaç’ı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkemizde ve uluslararası alanda bir çok başarıya imza atan Milli Yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti. Töre, kabulde Ulaç’a Meclis anı madalyası verdi.

Uluslararası düzeyde başarı elde eden bütün sporcuları canı gönülden kutladığını dile getiren Töre, sporu her zaman teşvik etmek istediklerini söyledi.

Töre, dağcılık alanında bir çok başarı elde etmiş Birkan Uzun’u da rahmetle anarken, Birkan Uzun gibi bir çok gencin arkadan yetiştiğini, Doğukan Ulaç’ın da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Ulaç’ı başarılarından dolayı kutlayan Başkan Töre, onun elde ettiği başarıların hiç kolay olmadığını ve tüm genç sporculara örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Töre, uluslararası camianın Kıbrıslı Türk gençlere uyguladığı spor ambargosunu bir kez daha kınadıklarını belirterek “Ümit ediyorum bu ambargolar da gün gelecek aşılacak” dedi.