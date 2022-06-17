Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mormenekşe İlkokulu’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Okulda öğrenciler ve veliler ile sohbet eden Başkan Töre, öğrencilerin bu mutlu gününe ortak olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Uzun süren pandemi süreci sonrası bütün vatandaşların yaşadığı sıkıntılar gibi öğrencilerin de sorunlar yaşadığını anımsatan Töre, yaşanan eğitim kayıplarının giderilmesi için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Çocukları geleceğin mimarları olarak gördüklerini ifade eden Töre, mezun olan öğrencileri kutladı ve başarılar diledi.