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Töre: Ne günlerden ne günlere geldiğimizi bilelim

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nurettin Çırakoğlu Başkanlığındaki KKTC Polis Emeklileri Derneği heyetini kabul etti.
Töre: Ne günlerden ne günlere geldiğimizi bilelim

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde bir konuşma yapan Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının özellikle ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini belirterek dünyada yaşanan bir çok sıkıntının yansımalarının ülkede de hissedildiğini söyledi.

Yaşanan istikrarsız süreçlerin ardından hükümetin kurulduğunu ve güvenoyu alarak görevine devam ettiğini anımsatan Başkan Töre, bazı çevreler tarafından hükümetin meşruluğunun sorgulanmasını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Hükümetin meşru olarak 29 milletvekilinin güvenoyu ile yoluna devam ettiğini vurgulayan Töre, geçmiş süreçlerde Meclis çalışmalarında yaşanan gerilemelerin büyük bir gayretle aşılmaya çalışıldığını kaydetti.

Töre, hükümetin uzun ömürlü olmasını dileyen ve ancak ülke için arzu edilen başarılı çalışmalara bu şekilde imza atılabileceğine değindi.

Töre: “Ne günlerden ne günlere geldiğimizi bilmemiz lazım. Ülkede yaşadığımız sıkıntıların olduğu bir gerçektir. Ama bu sıkıntıları aşmak hem hükümetimizin ve parlamentomuzun görevidir”

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