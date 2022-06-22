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Töre: “Ne KKTC'den vazgeçeriz. Ne anavatan Türkiye'den vazgeçeriz”

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Adana’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüreğir İlçesinde “Mavi Vatan – Kıbrıs” konulu söyleşiye katıldı.
Töre: “Ne KKTC'den vazgeçeriz. Ne anavatan Türkiye'den vazgeçeriz”

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide aynı zamanda 24.25 ve 26. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili, MKYK Üyesi Metin Külünk yer aldı.

Töre, burada yaptığı konuşmada; “Ne Mavi Vatan’dan, ne de Kuzey Kıbrıs’tan çekiliriz. Ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den vazgeçeriz. Ne Anavatan Türkiye’den vazgeçeriz. Göndere çektiğimiz bayraklar bizim gönüllerimizde oluşan bayraklarımızdır. Bunlardan biri Türk Bayrağı, diğeri KKTC bayrağıdır. O bayraklar hem gönüllerimizin bayrağı, hem de göklerde ki bayraklardır. Asla vazgeçmeyiz” dedi.      

Kıbrıs Türk Halkı’nın 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı öncesinde, 96 yıl Türk Milleti ve Türk Ordusunu beklediğine, bu bekleyiş sırasında varoluş mücadelesi verdiğine dikkati çeken Töre şöyle konuştu; “Rum radyosunda, Rumlar, bizler için ‘Bekledim de gelmedin, hiç mi beni sevmedin’ şarkısını söylüyorlardı. Biz artık bunu duymak istemiyorduk. O dönemler de Anadolu’da da bir şarkı yükseliyordu, ‘bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bakarsın hiç gitmem kölen olurum. Belki de seversin beni kim bilir’ diye. Seversin ne demek? Ben zaten Türk’üm. Türk Milletinin mensubuyum.  Ben burada 96 yıldır seni bekliyorum. 1978’den 1974’e 96 yıl geçti. 96 yıldır seni bekliyoruz ey Türkiye, ey Türk Millet, ey Türk Ordusu. Biz zaten seniz. Sen olmazsan biz zaten buralarda nefes alamazdık. Sen geleceksin diye biz buralarda direndik. Varlığımızı koruduk. Milli ve manevi değerlerimizi koruduk. Ne olur gel artık” dedi.  

“CUMHURİYETTEN VAZGEÇMEK TEK KELİME İLE HAİNLİKTİR. KABUL EDİLEMEZ” 
Kıbrıslı Rumların helenizim ülküsünden vazgeçmediğini, Kıbrıslı Türklerin de devletinden vazgeçmesinin mümkün olmadığının altını çizen Zorlu Töre; “bizim de artık milli, bağımsız devletimiz var. O devletin adı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bu Cumhuriyetten vazgeçmek tek kelime ile hainliktir. Kabul edilemez” diye konuştu. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre; “Kıbrıs’ta, Rumların birlikte kuracağı bir birleşik Kıbrıs artık oluşamaz. Çünkü bizim de milli devletimiz var. Bu milli devletimizi, biz Anavatan Türkiye ile, Türk Milleti ile birlikte yürüterek, birlikte ileriye götüreceğiz.” İfadesini kullandı.
 
Doğu Akdeniz’de neler olduğuna bakmak gerektiğini söyleyen Zorlu Töre, Kıbrıs ve KKTC’nin sadece Akdeniz’de küçük bir kara parçası olarak düşünülmemesi gerektiğini kaydetti. 
Töre; “Kıyıları var. Bu kıyılardan denizlere uzanan sahada deniz kıta sahanlığı, serbest deniz bölgesi olan yerler var. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesi ve kıyıları en çok Doğu Akdeniz’de olan bir ülkedir. Ama Rusya, ABD, Fransa, Türkiye’ye ‘bu bölgeden çekil, Buraya gelme, KKTC’yi sonlandır. Biz tanımıyoruz’ diyor. Yani siz denizlerin ötesinden, okyanusların ötesinden, emperyalist düşünceleriniz için Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs adasının etrafında, Deniz Altıları, Uçak Gemileri bulunduracaksınız. Bu bölgede terör odaklarını Türkiye’ye karşı besleyeceksiniz. Ama Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinden ve Kıbrıs Adasından çekilecek. Öyle mi? Hayır diyoruz. Aldanmayacağız. Necmettin Erbakan hocanın; ‘Orada bağımsız devlet vardır. Nedir bu federasyon görüşmeleri? Bırakınız bunları artık’ dediği gibi gerçekten öyle” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylem ve hassasiyetlerini desteklediklerini de kaydederek; “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi, ‘Dünya beşten büyüktür’. Dünya’nın beşten büyük olduğunu bu bölgede, bu dönemde fevkalade iyi gösterdik. Milli meselelerde Anavatan Türkiye’nin, iktidarının göstermiş olduğu, hassasiyetlere bizim de desteğimiz vardır. Bizim gönlümüze su serpmiş, ferahlatmıştır. Dolayısıyla, ne BM Güvenlik Konseyi kararları, ne Avrupa Birliği. AB’de adalet mi var? Adalet olsaydı Bosna Hersek’te, Boşnakların başına bu felaketler gelir miydi? Gelmezdi. Biz, ne AB’den, ne BM Güvenlik Konseyinden ilham almıyoruz. Bizim ilham kaynağımız aziz şehitler, gazilerimizdir. Büyük Türk Milletinin ülküsüdür. Türk ülküsüdür” diye konuştu.

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