Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Necati Özkan Vakfı 22. Geleneksel başarı ödülleri törenine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Zorlu Töre, Necati Özkan’ın Kıbrıs Türk halkının Ulusal varoluş mücadelesinde önemli hizmetler yaptığını ve Atatürk ilkelerinin Kıbrıs Türk halkı içerisinde benimsenmesinde büyük katkıları olduğunu söyledi.

Özkan ailesinin kültüre, sanata değer veren , hayırsever bir aile olduğuna değinen Töre, insani değerlere bağlı kalmayı daima sürdürdüğünü ve bu değerleri gelecek nesillere yaymak çabalar sarf ettiklerini kaydetti.

Gecede ödül alanları kutlayan Töre, Meclis olarak Necati Özkan Vakfı’nın çalışmalarına her zaman katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.