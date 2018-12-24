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Töre: Netanyahu, zalim ve terörist İsrail devletinin başbakanıdır

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Doğu Akdeniz’de stratejik dengeyi bozmaya yönelik girişimler karşısında Türkiye-KKTC dayanışması ve iş birliği çok daha büyük öneme haizdir.
Töre: Netanyahu, zalim ve terörist İsrail devletinin başbakanıdır

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Türkiye’yi ve Türk ordusunu adada işgalci” diye niteleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun zalim ve terörist İsrail devletinin başbakanı olduğuna işaret ederek, Türkiye’den bu konuda yapılan açıklamalara destek belirtti.

Töre, “Türkiye’nin ve KKTC’nin aldanma ve yanılma hakkı bu noktada asla olamaz” diyerek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in değerlendirmelerine ve açıklamalarına katıldığını bildirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs meselesiyle ilgili ortaya çıkan yeni adımların; “Kıbrıs’ta federasyon kurulamayacağı ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ortadan kaldırılamayacağı ne de sulandırılamayacağının gerçeği” olduğunu vurguladı.

Rum tarafının gerek İsrail’le gerekse ABD ile kurduğu ilişkilerin stratejik bir adım olduğunu ifade eden Töre, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi ve Türk ordusunu adada işgalci diye niteleyen Netanyahu zalim ve terörist olan İsrail devletinin başbakanıdır. Suriye ve Filistin topraklarının bir kısmını işgal altında tutan İsrail devleti Kudüs’te de Amerikan desteğiyle oldubittiler yaratmıştır. Yahudi ve Amerikan iş birliği olan Siyonizm şimdi de Güney Kıbrıs Rum devletiyle Türkiye’ye karşı cephe oluşturmaya başlamıştır.

Doğu Akdeniz’de stratejik dengeyi bozmaya yönelik girişimler karşısında Türkiye-KKTC dayanışması ve iş birliği çok daha büyük öneme haizdir.

İrili ufaklı Ege adalarını ve Ege denizini Yunan olarak gören zihniyet Kıbrıs adasını ve Doğu Akdenizi de aynı noktaya getirmeye çalışmaktadır.”

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