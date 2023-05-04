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Töre: Özgürüz, güvenlik içinde yaşıyoruz, bağımsız bir devletiz

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni seçilen Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyetini kabul etti.
Töre: Özgürüz, güvenlik içinde yaşıyoruz, bağımsız bir devletiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, milli mukavemet sonucu ulaşılan zirvenin bağımsız KKTC devleti olduğunu söyleyerek, “Bağımsız KKTC’den, istiklalden vazgeçmek olmaz” dedi.

Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” felsefesine atıfta bulunan Töre, Atatürk’ün Kıbrıs davasının önemine de işaret ettiğini söyleyerek, “Atatürk hepimize ışık tutacak bir liderdir” diye konuştu.

Töre, bugünün gelinen noktada bazı sıkıntılar yaşandığını ancak bu sıkıntıların 1963-74 yılları arasında yaşananlar yanında küçük sıkıntılar olarak kaldığını söyledi.

“Bugün her şeyimiz vardır” diyen Töre, oteller, üniversiteler, yollar, sanayi sektörü gibi gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Dünyanın değiştiğini, ihtiyaçların arttığını söyleyen Töre, eksikler olmasına rağmen nereden nereye gelindiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Töre, “Özgürüz, güvenlik içinde yaşıyoruz, bağımsız bir devletiz. Davamıza ve milletimize sahip çıkalım” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi üyeliklerini de değerlendiren Töre, mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, yapılan Genel Kurul ile yeni yönetim kurulu oluşturulduğunu ve bu çerçevede ziyaretler başlattıklarını belirtti.

Bayar, derneğin TMT ruhunu canlı tutmak, hatırlatmak ve yaymak amacında olduğunu söyleyerek, devlete bağlılığı ileri taşımak istediklerini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi katılımlarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bayar, “Amaç Anavatan Türkiye Cumhuriyet ile birlikte KKTC devletini sonsuza kadar yaşatmaktır” dedi.

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