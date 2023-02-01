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Töre: Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz

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Töre: Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz
Töre: Pakistanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz

Cumhuriyet Meclisi BaşkanI Zorlu Töre, Pakistan’da bir camiide meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Meclis Başkanı Zolru Töre yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı olarak Pakistanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı belirtmek isterim.” dedi.

Son günlerde İslami değerlere karşı yapılan çirkin provaskasyonlardan birinin de Pakistan’ın Peşaver kentinde yaşandığını kaydeden Töre, “Öğle namazı sırasında bir camiiye yapılan saldırı sonrası bir çok Müslümanın hayatını kaybetmesi ve bir çoğunun yaralanması bizleri derinden üzmüştür.” dedi.

“Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saldırılar başta olmak üzere son zamanlarda Müslümanların inanç değerlerine karşı yapılan provakasyonlar insanlığa hizmet etmemektedir.” ifadelerini kullananan Töre, terörün tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun olduğunu ve bu konuda uluslararası toplumun iş birliği yapmasının önemli ve gerekli olduğunun altını çizdi.

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