  • BIST 4.507,24
  • Altın 1046.2
  • Dolar 18.6088
  • Euro 19.206
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Töre: Pençe-Kilit Hava Harekatı Kirli Emellere Sahip Olanlara Verilen En Büyük Yanıt

» »
Töre: Pençe-Kilit Hava Harekatı Kirli Emellere Sahip Olanlara Verilen En Büyük Yanıt
Töre: Pençe-Kilit Hava Harekatı Kirli Emellere Sahip Olanlara Verilen En Büyük Yanıt

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Pençe – Kilit Hava Harekatı’nıın kirli emellere sahip olanlara verilen en büyük yanıt olduğunu belirtti.

Töre, harekatla ilgili mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinde büyük ve küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olan çevrelerin Türk milletinin birlik ve beraberliğini yıkmak için elinden gelen çabayı ortaya koydukları aşikardır.

Son dönemde İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşadığımız hain terör saldırısı buna en büyük örneklerden biridir.

Anavatanımızın bu sabahın erken saatlerinde başlatmış olduğu Pençe – Kilit Hava Harekatı, bu kirli emellere sahip olanlara verilen en büyük yanıttır.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen harekatta büyük başarı sağlanması bizleri memnun etmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan harekatta yer alan tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Terör odaklarının hain planlarının Anavatanımızı ve Türk Milletini bölemeyeceğini belirtir, Kıbrıs Türk halkının gerçekleşen operasyonda Anavatanının daima yanında bir ve beraber olduğunu vurgulamak isterim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GİAD TL Kararını Selamladı20 Kasım 2022 Pazar 15:54
  • Ataoğlu: Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir20 Kasım 2022 Pazar 15:39
  • Taçoy: Türkiye Kararlılığını Bir Kez Daha Göstermiştir20 Kasım 2022 Pazar 15:22
  • Güngördü Dünya Çocuk Hakları Gününü Kutladı20 Kasım 2022 Pazar 13:11
  • Tatar: “Döviz/TL paritesinde yaşanan dalgalanmaların yarattığı negatif etki, kısmen de olsa ortadan kalkacak”20 Kasım 2022 Pazar 13:00
  • Gıda denetimlerinde 3 numunede kalıntı tespit edildi20 Kasım 2022 Pazar 12:53
  • Trafikte Eş Zamanlı Denetim!20 Kasım 2022 Pazar 12:45
  • Kayıp Şahıs20 Kasım 2022 Pazar 12:39
  • Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı20 Kasım 2022 Pazar 12:32
  • KTÖS: Sağlıklı ve Sürdürülebilir Eğitim Çocukların En Temel İnsan Haklarındandır!20 Kasım 2022 Pazar 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti