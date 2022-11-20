Töre: Pençe-Kilit Hava Harekatı Kirli Emellere Sahip Olanlara Verilen En Büyük Yanıt

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Pençe – Kilit Hava Harekatı’nıın kirli emellere sahip olanlara verilen en büyük yanıt olduğunu belirtti.

Töre, harekatla ilgili mesajında şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinde büyük ve küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olan çevrelerin Türk milletinin birlik ve beraberliğini yıkmak için elinden gelen çabayı ortaya koydukları aşikardır.

Son dönemde İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşadığımız hain terör saldırısı buna en büyük örneklerden biridir.

Anavatanımızın bu sabahın erken saatlerinde başlatmış olduğu Pençe – Kilit Hava Harekatı, bu kirli emellere sahip olanlara verilen en büyük yanıttır.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen harekatta büyük başarı sağlanması bizleri memnun etmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan harekatta yer alan tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Terör odaklarının hain planlarının Anavatanımızı ve Türk Milletini bölemeyeceğini belirtir, Kıbrıs Türk halkının gerçekleşen operasyonda Anavatanının daima yanında bir ve beraber olduğunu vurgulamak isterim.”