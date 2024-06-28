Töre: Polisin eksikliklerinin giderilmesi için üzerimize düşeni yaparız

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, Polis Haftası nedeniyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini kabul etti. Töre, polisin eksikliklerinin giderilmesi için Meclis olarak gerekeni yapacaklarını belirtti

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

Töre

Polis örgütünün köklü geçmişi ve birikimi ile Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini koruduğunu belirten Töre, ülkede statüsüne bakılmadan herkesin polisin verdiği hizmetten yararlandığını söyledi ve polisin gayretlerinden memnuniyet duyulduğunu vurguladı.

Polisin eksiklerinin giderilmesi için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Töre, hükümetin ve Maliye Bakanlığı’nın bu noktada çalışmalar yürüttüğünü anımsatarak polisin göz bebekleri olduğunu kaydetti.

İngiliz döneminde Türklerin de polis olarak görev yaptığını anımsatan Töre, o yıllarda çalışan birçok Rum polisin EOKA’cı çıktığını ve 1964 yılına gelindiğinde Polis Teşkilatı’nın kurulmasının elzem hale geldiğini anlattı, bu çerçevede Kıbrıs Türk Polisi’nin bugüne gelene kadar gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasının sonunda hayatına kaybeden polislere rahmet diledi.

Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise konuşmasında, Polis örgütünün kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliğini korumak adına görevinin başında olduğunu vurgulayan Kuni, tüm eksikliklere rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek kabulünden dolayı Töre’ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.