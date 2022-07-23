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Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi tarafından Lefkoşa Büyükhan’a düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Töre, burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büyük devlet adamlığından bahsederken, adaya ilk kez Türk ordusunun gelmesi sırasında verdiği mücadeleden örnekler verdi.
Sonrasında 1974 Mutlu Harekatı yaşanmamış olsaydı bu topraklar üzerinde Cumhuriyetin kurulmayacağına değinen Töre, Denktaş’ın “Canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik” sözünün unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu toprakları şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Töre, bu emanete her zaman sahip çıkmak gerektiğine değindi.

 

Töre, “Denktaş” isminin her zaman kendisine heyecan verdiğini ifade ederek, çocukluk yıllarından yaşadığı anıları paylaştı.

 

Başkan Töre, öğrencilere “Rauf Denktaş” ismini gittikleri ülkelere de götürmelerini ve anlatmalarını istedi.
Töre, konuşmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomalarını da verdi.

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