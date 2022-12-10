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Töre, Ruh Sağlığını Koruma Ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

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Töre, Ruh Sağlığını Koruma Ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti
Töre, Ruh Sağlığını Koruma Ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İbrahim Alçıner Başkanlığındaki Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Alçıner, derneğin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun asli bir üyesi olduğunu anımsatarak pandemi sonrası ülkede uyuşturucu kullanımının yeniden arttığını tespit ettiklerini söyledi.

Alçıner, bağımlı gençlere yardımcı olmak için seferber olduklarını, aynı zamanda yatkın olan gençlerin de bu beladan uzak durması adına çalışmalar yaptıklarını dile getirerek gençliğin dejenere olmasını engellemek için yasal çalışma boyutunda neler yapabileceklerini konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediklerini kaydetti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç boyunca zor yıllar geçirdiğini ve bu zorlukların ruh sağlığında olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Bugün ekonomik koşullar da göz önüne alındığında insanları etkileyen bir çok faktör olabileceğine değinen Töre, derneğin insan odaklı olarak önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Uyuşturucunun bütün toplumların en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Töre, gençleri bu korkunç batağın içine girmeden kurtarmak adına yapılacak olan bütün çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarına işaret etti.

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