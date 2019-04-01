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Töre: Rum Yönetimi, kilise ve EOKA’cıların etkisi ve kontrolü altında olmaya devam ediyor

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre; Rum yönetiminin, kilisenin ve EOKA’cıların etkisi ve kontrolü altında olmaya devam ettiğini, ırkçı ve faşist söylem ve uygulamaların hızla arttığını iddia etti
Töre: Rum Yönetimi, kilise ve EOKA’cıların etkisi ve kontrolü altında olmaya devam ediyor

Töre, EOKA günü olan 1 Nisan’da kin, nefret, şiddet duygularının daha da yükseldiğini iddia ederek, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri’miz bizim güvencemiz olmaya devam edecektir” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre yaptığı yazılı açıklamada, Rum silahlanmasının çılgınca arttığını savunarak, “Türkiye ve Türk ordusuna karşı kin ve nefret söylemleri akıl almaz bir şekilde devam ediyor. Kıbrıs Türk halkına karşı ambargo ve izolasyonlar daha da artırılıyor. Güven artırıcı faaliyetler bir aldatmacaya dönmüş durumdadır. Anavatanımız Türkiye ve Türk askeri olmazsa yine saldırıya geçecekleri kesindir. Kıbrıs Cumhuriyeti işgal altındadır. Uluslararası hukuk 1964’ten beri yoktur. Savaşı çıkaran Rumlar ve Yunanlılardır” dedi.

Kıbrıs adasını kana bulayan ırkçı, şoven Helenist EOKA örgütünün saldırıya geçtiği 1 Nisan 1955 tarihinin Rum kesiminde bayram olarak kutlandığına dikkat çeken Töre; Grivas’ın, Makarios’un,Yorgacis’in, Klerides’in, Papadopulos’un liderlik yaptığı EOKA tedhiş örgütünün önceleri İngiliz sömürgesine son vermek için kurulduğu izlenimini verse de esas hedefin Kıbrıs Türk halkı olduğunu kaydetti.

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