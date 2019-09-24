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Töre : “Rum zihniyeti ile siyasi eşitlik ve etkin katılım düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değildir”

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Milli Kıbrıs davamızda karşılaştığımız Rum zihniyeti ile siyasi eşitlik ve etkin katılım düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değildir” iddiasında bulundu
Töre : “Rum zihniyeti ile siyasi eşitlik ve etkin katılım düzeyinde bir anlaşmaya varmamız mümkün değildir”

Yazılı açıklama yapan Töre, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklığa dayalı yapısını ortadan kaldırıp devleti işgal eden Rumlar homojen üniter bir yapıyı devam ettirmek hedefi ile müzakerelere hazırlanıyorlar. Türkiye’nin ve Türk ordusunun etkin ve fiili garantisine şiddetle hayır diyen Rum-Yunan ikilisi ile yeni bir ortaklık devletinin kurulamayacağı aşikardır.” ifadelerini kullandı.

“Denizlerin ve Kıbrıs adasının da tamamen kontrolü ve egemenliğini arzulayan Rumların bizlerle hiçbir şeyi paylaşmak istemediklerini bütün dünyada, bizler de biliyoruz. Siyasi eşitliğimiz de ve güvenliğimiz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devamı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi hayatidir. Tartışılamaz. Geleceğimizi Rumların ve yabancıların insafına bırakmayalım” diyen Töre, devlete ve Anavatan Türkiye’ye sahip çıkma çağrısında bulundu. 

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