Töre, Sadıkoğlu'nu anma törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Volkan Teşkilatı ve Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları olan İsmail Sadıkoğlu’nun vefatının 27.yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene katıldı.

Burada bir konuşma yapan ve kendisi ile ilgili anılarını aktaran Töre, Milliyetçi Düşünce Derneği’ni kurdukları yıllarda Sadıkoğlu’nun kendilerine büyük katkılar sağladığını söyledi.

Töre, Sadıkoğlu ile birlikte çok mücadeleler verdiklerini ifade ederek kendisini çok erken yaşta kaybettiklerini dile getirdi.

Sadıkoğlu’nun manevi değerlerinin çok yüksek olduğunu kaydeden bugün onun evlatlarının da aynı değerlerini koruduğunu belirtti.

Töre, Sadıkoğlu’nu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, Allahtan rahmet diledi.