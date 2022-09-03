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Töre: “Sağlığımız bozulmadan tedbir alalım”

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Sağlık Bakanlığı, “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” nedeniyle hafta boyunca düzenleyeceği etkinliklere Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü ile başladı.
Töre: “Sağlığımız bozulmadan tedbir alalım”

Dereboyu Avenue önünden başlayan yürüyüş, Kuğulu Park’ta sona erdi. Yürüyüşe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, bakanlık yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

“Yediğine İçtiğine Dikkat Et, Güvenilir Gıda Tüket”, “Atılan Her Adım Sağlığa Giden Yoldur”, “Bedenimizi Hasta Eden Ruhumuzun Baskısıdır” yazılı dövizlerin taşındığı yürüyüşün ardından Kuğulu Park’ta stantlar kurularak, halkı bilgilendirici broşür dağıtıldı. Ayrıca çocuklar için el boyama etkinliği yapıldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yürüyüş öncesinde yaptığı açıklamada, “Sağlıklı olun, sağlıklı yaşayın” sloganlarına dikkat çekerek, sağlığın her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.

Sağlığı korumak için erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Töre, “Sağlığımız bozulmadan tedbir alalım” dedi. Sağlığın bozulması durumunda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini dile getiren Zorlu Töre, “Hemşireler, doktorlar vazgeçilmezlerimizdir. Çünkü onlar olmadan sağlığımızı sürekli kılmamız mümkün değildir” diye konuştu.

Sağlık personeline de teşekkür eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “Sağlık için yürüyelim, sağlıkla yaşamak için yürüyelim” diyerek, sağlığın sadece bugün değil her gün gerekli olduğunu, spor ve yürüyüşün her gün yapılması gerektiğini söyledi. Töre, “Herkes hayatından sporu, yürüyüşü eksik etmesin” çağrısı yaptı.

Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, yürüyüşe katılanlara duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, konuşmasına başladı. Koruyucu hekimliği ve halk sağlığını önemsediklerini vurgulayan Altuğra, “Erken teşhis hayat kurtarır ifadesinden anlaşıldığı gibi kişinin bünyesinde var olan hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan önce kişi hasta olduğunun farkında dahi olmayabiliyor” diye konuştu.

Düzenli yapılan doktor kontrolleri ve sağlık tetkiklerinin hastalıkların erken teşhis edilmesine imkan tanıdığını belirten Altuğra, bu şekilde muhtemel bir can kaybının önüne geçildiğini kaydetti.

“Koruyucu sağlığı, koruyucu hekimliği ve Halk Sağlığı Haftası'nı önemsiyoruz” vurgusu yapan Altuğra, “Hayatınızdan sporu eksik etmeyiniz” tavsiyesinde bulundu.

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