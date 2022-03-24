Töre, Şentop ile görüştü

Türkiye'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop görüştü.
Cumhuriyet Meclisi Basın Birimi'nden verilen bilgiye göre görüşme sonrası heyetler arası toplantıya geçildi.
Türkiye'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop görüştü.
Cumhuriyet Meclisi Basın Birimi'nden verilen bilgiye göre görüşme sonrası heyetler arası toplantıya geçildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.