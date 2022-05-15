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Töre, Serdarlı’da düzenlenen “Serdarlı Sestaları 8.Bahar Şenliği” ne katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Serdarlı’da düzenlenen “Serdarlı Sestaları 8.Bahar Şenliği” ne katıldı.
Töre, Serdarlı’da düzenlenen “Serdarlı Sestaları 8.Bahar Şenliği” ne katıldı

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada, Serdarlı’yı isim olarak her zaman çok anlamlı bulduğunu ifade ederek,  şenlikte vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Serdarlı’nın el sanatlarının yapımında önemli yer tutan bir bölge olduğuna değinen Töre, kültüre ve sanata yapılan yatırımın çok değerli olduğunu kaydetti.

“Şenlik kapsamında açılan sergide bugün hayatta olmayan iki kadının eserlerini görmenin kendisini çok duygulandırdığını” ifade eden Töre, onların bıraktığı mirası bundan sonraki nesillerin de devam ettirmesi temennisinde bulundu.

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