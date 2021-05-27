  • BIST 1.415
  • Altın 519,009
  • Dolar 8,5263
  • Euro 10,3910
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrailli gazete Haaretz’den tarihe geçecek manşet: Öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları kapakta

Töre: Sınır kapıları açılmalı

» »
UBP Milletvekili Zorlu Töre, ekonomi ve sınır kapıları konusunu ele aldı.
Töre: Sınır kapıları açılmalı

UBP Milletvekili Zorlu Töre, ekonomi ve sınır kapıları konusunu ele aldı.

Töre, sınır kapılarının kapalı olmasının ekonomiyi etkilediğini, bu yüzden kapıların açılması gerektiğini kaydetti. Rumların tel örgüler ve sınır kapılarıyla egemenliklerinin nereye kadar olduğunu kabul ettiğini ifade eden Töre, kapıların açılmasının, seyahat özgürlüğünün yeniden sağlanması gerektiğini kaydetti.Zorlu Töre, öğrencilerin ve turistlerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine işaret ederek, aşı veya PCR şartı aranarak bunun yapılabileceğini, bu konunun sürüncemede bırakılmadan ve daha büyük ekonomik sorunlar yaşanmadan çözümlenmesi gerekliliğine değindi.
Güney ile KKTC arasında yeni kapıların açılması gerektiğini de ifade eden Töre, KKTC devletinin yaşatılması için ekonominin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu: Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü27 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
  • Hamzaoğulları: Her konuda dibe vuruldu27 Mayıs 2021 Perşembe 20:01
  • Irkad, Kutlu Adalı cinayetinin işlendiği gece ‘olay yerinde en az dört kişi vardı (VİDEO)27 Mayıs 2021 Perşembe 19:43
  • Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak27 Mayıs 2021 Perşembe 18:22
  • Candan: Kutlu Adalı cinayetinin çözülmesi demokrasi ve hukuk adına önemli bir kazanım olacak27 Mayıs 2021 Perşembe 18:00
  • Akansoy: Seçim olacakken , "50 bin yeni vatandaşlık verileceği" iddiası vatandaşı tedirgin ediyor!27 Mayıs 2021 Perşembe 17:52
  • KTAMS: Zam geri alınsın27 Mayıs 2021 Perşembe 17:20
  • Elcil: Deşifre edilenler KKTC’nin ne kadar egemen olduğuyla bağlantılıdır27 Mayıs 2021 Perşembe 17:09
  • Erhürman: Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor27 Mayıs 2021 Perşembe 17:00
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  güncel konuşmalar gerçekleştiriliyor27 Mayıs 2021 Perşembe 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti