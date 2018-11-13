  • BIST 92.580
  • Altın 211,726
  • Dolar 5,4906
  • Euro 6,1759
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFikri Karayel'den Bomba Haber

Töre: “Sınır kapıları iki devletliliğin de zeminidir”

» »
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kuzey ile güney arasında açılan gümrük kapıları ve geçişlerin iki halkın ve üçüncü ülkelerden gelen insanların yaşamlarını kolaylaştıran noktalar olduğunu kaydetti.
Töre: “Sınır kapıları iki devletliliğin de zeminidir”

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşik Kıbrıs’a veya federasyon tezlerine ulaşılması mümkün olmazken güven sıkıntısına kısmen de olsa hizmet eden geçiş kapılarının açılması iki halkın da menfaatinedir” diye ileri sürdü

Devletten devlete geçişin de en açık ifadesi olan sınır kapılarının iki devletliliğin de zemini olduğunu kaydeden Töre, sınır kapılarının açılmasının “Güney Kıbrıs” ve “Kuzey Kıbrıs” olgusunun pekişmesine yardımcı olduğunu iddia etti.

Töre açıklamasında, “Rum zihniyetiyle ne yönetimi ne de denizlerdeki zenginlikleri paylaşamayacağımız anlaşılmaktadır. Zemini daha da zora sokan Rum-Yunan liderlerinin söylemleri ve yaklaşımları bizleri derin uykudan uyandırmalı ve devletimize dört elle sarılmalıyız. Atatürk’ün bağımsızlık aşkı Kıbrıs Türk halkına da ışık olmalıdır” diye savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış nereye düştü?13 Kasım 2018 Salı 12:22
  • Zeki Çeler vefasızlığa isyan etti: "Ne vicdansız evlatlar var"13 Kasım 2018 Salı 11:58
  • Çeler patladı! Sana da yazıklar olsun!13 Kasım 2018 Salı 11:54
  • Erdoğan: Akdeniz’de kararlıyız, bizi zora sokmayın13 Kasım 2018 Salı 10:52
  • 15 Kasım'da bu yollar trafiğe kapalı olacak13 Kasım 2018 Salı 10:06
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı12 Kasım 2018 Pazartesi 18:20
  • Tak'ın kurucusu Said Arif Terzioğlu ölümünün 30. yıl dönümünde anıldı12 Kasım 2018 Pazartesi 17:35
  • WAPC Dünya Basın Konseyi yarın Girne’de başlıyor12 Kasım 2018 Pazartesi 17:25
  • "Türkiye'den para geldi ancak beklenen kadar değil"12 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
  • Devlet Tiyatroları, “Bremen Mızıkacıları’nın Zaferi” isimli oyunun prömiyerini yaptı12 Kasım 2018 Pazartesi 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti