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Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri terhis törenine katıldı

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Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri terhis törenine katıldı
Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefleri terhis törenine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Girne Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü mükellefleri terhis törenine katıldı.

 

Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, barışta ve savaşta Sivil Savunmanın çok güçlü olması gerektiğine değinerek ülkenin en önemli kurumu olduğunu söyledi.

 

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Sivil Savunma’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinlere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını kaydeden Töre, yapılan faaliyetleri gururla takip ettiklerini ifade etti.

 

 

Teşkilatın vatan, millet ve bayrak sevgisini daima ön planda tuttuğunu vurgulayan Töre, 1963’den 1974’e Kıbrıs Türk halkının geçtiği süreçlerin daima iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

 

O zor yılların geride kaldığına değinen Töre: “Allah bizi devletsiz bırakmasın. Türk ordusundan ayırmasın” dedi.

Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi.

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