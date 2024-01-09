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Töre: Sivil Savunma vazgeçilmezimizdir

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabulünde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Töre: Sivil Savunma vazgeçilmezimizdir

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın üstün hizmetlerde bulunduğunu ve hem devlet hem de halk açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden Töre, sivil savunmanın hem barış hem de savaş zamanında önemli görevleri olduğunu belirtti. Töre, bir ülkenin sivil savunmasız olamayacağının anlaşıldığını anlatarak, bu bağlamda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın da her daim göreve hazır beklediğini kaydetti.

Türkiye’deki 6 Şubat depreminde ve KKTC’deki yangında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın görevini yerine getirdiğini anımsatan Başkan Töre, çalışmalarından dolayı Atilla Karaca ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Töre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın altı ilçede şubesinin olduğunu ancak diğer yerlerde de yapılanması gerektiğini bunun da devletin görevi olduğunu kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ise konuşmasında, “Devletimizin verdiği desteklerle dünden daha iyiyiz yarın da bugünden daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

Kabulde Töre, Karaca’ya çeşitli hediyeler de takdim etti.

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