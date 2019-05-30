Töre, Stefanu’nun kendine ve UBP’ye yönelik suçlamalarının AKEL’iaklamaya yeterli olmadığını iddia etti

Töre, iddialarında , “Annan Planı’na hayır diyerek iki kesimliliği, iki ayrı devletin varlığını, dolaylı da olsa destek verdiğini kendilerine hatırlatırız. Ayrıca ENOSİS kararlarına Rum Meclisi’nde destek veren yine AKEL’dir. ENOSİS kararına desteklerini hala geri çekmemiştirler. Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen AKEL’in Eski Genel Sekreteri Hristofyas’la Kıbrıs Türk liderliğine ve başkanlığına seçilen CTP eski Genel Başkanı Talat’la da Kıbrıs’ın bölünmüşlüğüne son veremediklerini unutmasınlar” ifadelerini kullandı.

Töre, şunları iddia etti

“Niyazi Kızılyürek’in adaylığı AKEL’in listesinde olduğu için Rum tarafına ait bir adaylıktır. İki toplumlu bir aday değildir. Bu 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarına da aykırıdır. Kıbrıs Türk halkının iki temsiliyetini Kıbrıslı Türk seçmenler, Kıbrıs Türk siyasi partilerinin seçimlere katılması ile sağlanması gerekir. Osmosis politikası ile üniter bir Rum devleti yaratmaya çalışıyorsanız partiniz AKEL’in ELAM’da EOKA’dan farkı kalmaz.

5604 Kıbrıslı Türkün bu seçimleriyle oy kullanması seksen binden fazla kayıtlı seçmenin büyüklüğü düşünülürse AKEL’in Osmosis yoluyla Kıbrıslılaştırma ve Rum egemenliğine varacak olan yolda da kaza olmuştur.

Rumların ENOSIS hayalleri yüzünden Kıbrıs coğrafyası ikiye bölünmüştür. 1963 Kanlı Noel saldırılarından beri iki toplum ayrılmıştır. Bölünme ta o tarihlerden beri vardır. Birleşme artık mümkün değildir. İki kesimli, iki devletli Kıbrıs coğrafyasını Rum fanatizmi yaratmıştır. AKEL’in de bölünmüşlükte çok büyük hataları ve sonuçları vardır.”