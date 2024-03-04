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Töre: Taşınmaz Mal Komisyonu'na kaynak oluşturulmalı

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Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak oluşturulması konusunda hem fikir olduklarını söyledi.
Töre: Taşınmaz Mal Komisyonu'na kaynak oluşturulmalı

Başkan Töre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi üyelerini kabul etti.
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre,  Taşınmaz Mal Komisyonu’na çok önemli görevler düştüğünü ve hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Başkan Töre, el birliği ile yasal düzenleme yapılabileceğini kaydetti.
Dünya kamuoyunun Kıbrıs Türk Halkı’na haksız ambargolar uyguladığını anımsatan Başkan Töre, Bosna’da, Gazze’de ve Kosova’da da benzer örneklerin görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 4 Mart 1964 alınan BM kararı ile Kıbrıs Türklerinin dışlandığını ve ortaklıklarının Rumlar tarafından işgal edildiğini söyledi.

Töre, Güney’de kalan Türk mallarının ve işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Türk Halkı’nın da hakları bulunduğunu belirtti.
Başkan Töre, Güney’de Kıbrıs Türkü’nün bütün mallarını bıraktığını ve Kuzeye göç ettiklerini belirterek, iki eşit egemen olarak yaşamlarını devam edeceklerinin altını çizdi.

Töre, savaşın getirdiği sonuçların da dikkatlice incelenerek Kıbrıs Türk Halkı’nın mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Barolar Birliği Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi Üyesi Avukat Özkul Özyiğit de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da mülk alımlarında

Taşınmaz Mal Komisyonu’na katkı vermesi için yasal düzenleme istedi.

Başkan Töre, konuşmaların ardından hediye takdiminde bulundu.

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