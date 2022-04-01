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Töre, terör örgütü EOKA’ nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümünde mesaj yayımladı

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Töre, terör örgütü EOKA’ nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümünde mesaj yayımladı
Töre, terör örgütü EOKA’ nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümünde mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, terör örgütü EOKA’nın  silahlı eylemlere başlamasınının yıl dönümünde mesaj yayımladı.

 

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs adasını kana bulayan ırkçı, şoven Helenist EOKA örgütünün saldırıya geçtiği 1 Nisan 1955 tarihi Rum kesiminde bayram olarak kutlanmaktadır.
Grivasın, Makariosun,Yorgacisin, Kliridisin, Papadopulosun, Anastasiadisin Liderlik yaptığı EOKA tedhiş örgütü önceleri İngiliz sömürgesine son vermek için kurulduğu izlenimini yapsa da esas hedef Kıbrıs Türk halkıydı.
Yapılan söylemlerde, verilen talimatlarda EOKA’cılara şöyle deniyordu “Türk ırkının bir parçası olan Kıbrıslı Türkler adadan tamamen temizlenmedikçe EOKA’cılar görevlerini tamamlamış sayılmazlar.”
Rum yönetimi kilisenin ve EOKA’cıların etkisi ve kontrolü altında olmaya devam ediyor. Irkçı terör örgütü söylemleri ve uygulamaları hızla artıyor. Rum silahlanması ise çılgınca artıyor. Türkiye ve Türk ordusuna kin ve nefret söylemleri akıl almaz bir şekilde devam ediyor. Kıbrıs Türk halkına karşı ambargo ve izolasyonlar daha da artırılıyor. 1963 kanlı noel saldırılarından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti Rumlar tarafından işgal altında olmaya devam etmektedir. Uluslararası Hukuk 1964’ten beri yoktur. Savaşı çıkaran Rumlar ve Yunanlılardır.
Rum Yönetiminin Liderleri EOKA gününde EOKA’ya yaptıkları övgülerle kendilerini ele vermektedirler. EOKA günü olan 1 Nisan’da kin, nefret, şiddet duyguları daha da yükselmektedir. EOKA karşısında kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı bugünlere kadar direnişimizi ve istiklalimizi sağlamıştır. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerimiz bizim güvencemiz olmaya devam edecektir.”

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