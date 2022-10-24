Töre, TMT Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Töre burada yaptığı konuşmada TMT Mücahitlerinin zor dönemlerde verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmadığını, kendilerinin de onların bıraktığı bu mücadeleyi devam ettirdiklerini kaydetti.

Kendisinin zaman zaman konuşmalarında TMT yeminini okuduğunu anımsatan Töre, bu yeminin devamında da Milletvekili yeminini hatırlattığını söyledi.

KKTC’nin kalıcı olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Töre, KKTC’yi kimsenin hediye etmediğini şehitlerin, gazilerin, mücahit ve mehmetçiklerin hediyesi olduğunu belirtti.

Ekonomi başta olmak üzere bir çok sıkıntının yaşanıyor olmasına rağmen devlete hiçbir zaman söz söyletmemek gerektiğini ifade eden başkan Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve KKTC’nin kuruluşu yıl dönümlerini büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlandıklarına değindi.

TMT Mücahitler Derneği başkanı Yılmaz Bora da konuşmasında eski dönemlerde yaşanan zor yıllarda birlik ve beraberlikle mücadelenin verildiğini ve bu zor günlerin bu inançla atlatıldığını söyleyerek bugün bu birlikteliğin olmayışının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bora, ayrıca Gaziler ile ilgili yasa çalışması yapılmasının beklentisinde olduklarını kaydederek “Milli Mücadele Madalyası” almaya hak kazananların gazi sayılması gerektiğini ifade etti.