  • BIST 3.980,42
  • Altın 986.378
  • Dolar 18.6006
  • Euro 18.2885
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Töre, TMT Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti

» »
Töre, TMT Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Töre, TMT Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

 

Töre burada yaptığı konuşmada TMT Mücahitlerinin zor dönemlerde verdiği mücadelenin hiçbir zaman unutulmadığını, kendilerinin de onların bıraktığı bu mücadeleyi devam ettirdiklerini kaydetti.

 

Kendisinin zaman zaman konuşmalarında TMT yeminini okuduğunu anımsatan Töre, bu yeminin devamında da Milletvekili yeminini hatırlattığını söyledi.
KKTC’nin kalıcı olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan Töre, KKTC’yi kimsenin hediye etmediğini şehitlerin, gazilerin, mücahit ve mehmetçiklerin hediyesi olduğunu belirtti.

 

 

Ekonomi başta olmak üzere bir çok sıkıntının yaşanıyor olmasına rağmen devlete hiçbir zaman söz söyletmemek gerektiğini ifade eden başkan Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve KKTC’nin kuruluşu yıl dönümlerini büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlandıklarına değindi.

 

TMT Mücahitler Derneği başkanı Yılmaz Bora da konuşmasında eski dönemlerde yaşanan zor yıllarda birlik ve beraberlikle mücadelenin verildiğini ve bu zor günlerin bu inançla atlatıldığını söyleyerek bugün bu birlikteliğin olmayışının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

 

Bora, ayrıca Gaziler ile ilgili yasa çalışması yapılmasının beklentisinde olduklarını kaydederek “Milli Mücadele Madalyası” almaya hak kazananların gazi sayılması gerektiğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! 7 Saatlik Elektrik Kesintisi24 Ekim 2022 Pazartesi 11:53
  • Meclis Genel Kurulu toplandı24 Ekim 2022 Pazartesi 11:46
  • Öztürk ve Solyalı “Yabancılar Ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı” nı Değerlendirdi24 Ekim 2022 Pazartesi 11:39
  • Maliye Bakanı Şan, Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz’ı Kabul Etti24 Ekim 2022 Pazartesi 11:25
  • İncirli: LTB’nin uluslararası tanınmış tek belediye olması bize çok kapı açacak24 Ekim 2022 Pazartesi 11:11
  • Belediyelerle ilgili karar bugün açıklanacak24 Ekim 2022 Pazartesi 10:31
  • Kamu-İş, hademelerle Meclis önünde24 Ekim 2022 Pazartesi 10:28
  • Bengihan: Durmadan Anayasa'yı Deliyorlar24 Ekim 2022 Pazartesi 10:12
  • Arıklı: 4,5-5 G ihalesi bu hafta bitecek24 Ekim 2022 Pazartesi 09:24
  • Kansoy: "Güzelyurt Yaya Güvenliğine Kavuşturulacak"24 Ekim 2022 Pazartesi 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti