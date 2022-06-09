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Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve heyetini kabul etti.
Töre, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, halkın milli ve öz değerlerini yaşatmanın temel görev olması gerektiğini belirterek, “Öznemiz milletimizdir. O özne de Türk milletidir. Bunun dışında başka bir şeyi kabul etmek doğru değildir” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk milletinin parçası olduğunu vurgulayan Töre, Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadesinin herkesi birleştirdiğini söyledi.

Milli davanın temel olması gerektiğini kaydeden Töre, “Özümüz de sözümüz de birdir. İstiklal Marşımız da, inancımız ve imanımız da birdir” diye konuştu.

Dernek Başkanı Nafi Ölmez de, iki bayrak tek millet olgusu ile hareket ettiklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kardeşliğini pekiştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.

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