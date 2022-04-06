Töre, TSK Güçlendirme Vakfı KKTC Tanıtım Kurulu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başkan Töre, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın büyük bir görev yerine getirdiğini ifade ederek “Bu topraklar Mücahit ve Mehmetçiklerin kanıyla vatan yapıldı" dedi.



Bugün geleceğin ve istiklalin savunulduğunu dile getiren Töre, bunların çok önemli değerler olduğunu ifade etti.



Bütün dünyada silahsızlanma istediklerini ve savaş olmasını istemediklerini vurgulayan Töre, ama dünyada savaşların devam ettiğini, güçlü olan bazı ülkelerin başka ülkeleri gerek askeri gücü gerek ise ekonomik yaptırımlarla yönetmeye çalıştığını belirtti.



Bunun en büyük örneğinin Ukrayna’da ve Filistin’de yaşandığını dile getiren Töre, Türkiye’nin bölgede her zaman caydırıcı bir güç olduğunu, bunun da en büyük nedeninin güçlü bir orduya sahip olması olduğunu kaydetti.



Töre, Derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesinin manevi açıdan da büyük önem taşıdığını belirterek, yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.



SANCAR



Kurul Başkanı Talip Sancar ise, Türkiye’nin büyük uğraşlarıyla kendi yerli ve milli savunma sanayisini yükseltmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.



Sancar, şu anda vakfın bünyesinde Roketsan, Aselsan gibi büyük firmalar bulunduğunu kaydederek atak helikopterinden, insansız hava araçlarına kadar birçok üretimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi tarafından yapıldığını söyledi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tanıtım ofisini oluşturduktan sonra ilk ziyareti Meclis’e yaptıklarını vurgulayan Sancar, “Ana vatan Türkiye Savunma teçhizatlarında ne kadar güçlü olur ise KKTC de aynı oranda güçlü olur” dedi.



Kabulde Derneğin bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.