Töre, Tümgeneral Tevfik Algan’ı ziyaret etti

Türkiye’de temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2017-19 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan’ı ziyaret etti.
Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bulunan 5. Kolordu Komutanlığında yer alan ziyarette Başkan Töre’ye Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da eşlik etti.
Töre, ziyarette şeref defterini de imzaladı.
İstanbul ve Tekirdağ’da konferanslar vererek çeşitli temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
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