  • BIST 4.576,99
  • Altın 1271.176
  • Dolar 19.5117
  • Euro 21.4234
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Töre Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Tuncer’i kabul etti

» »
Töre Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Tuncer’i kabul etti
Töre Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Tuncer’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer’i kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Şube Başkanı Fatih Tuncer, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, üyelerininselamlarını iletti.

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, konuşmasında istiklal, bağımsızlık ve egemenliğin şehitler ve gazilerin sayesinde kazanıldığını belirtereki bu kutsal değerleri her zaman korumak ve yaşatmak gerektiğini kaydetti.

 

Türk milletinin daima istiklalini kazanmış olarak yaşaması gerektiğine değinen Töre, büyük mücadeleler sonucunda istiklalin kazanıldığını kaydetti.

Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade eden Töre, “Türk mensubu olmakla milletimizin şerefini taşıyoruz.” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkasının Kimliğine Büründü!09 Mayıs 2023 Salı 10:18
  • Özdenefe, UKÜ Uluslararası İlişkiler öğrencilerini kabul etti09 Mayıs 2023 Salı 10:10
  • DAÜ Bİr-Sen: Aykut Hocanın DAÜ’yü kaosa sokmuş, çalışanın maaşına göz dikmiştir!09 Mayıs 2023 Salı 09:44
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Ülkede kan sorunu yaşanıyor09 Mayıs 2023 Salı 09:39
  • Şiddet varsa hizmet yok!09 Mayıs 2023 Salı 09:28
  • KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi bugün sona eriyor09 Mayıs 2023 Salı 09:19
  • Ülkenin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor09 Mayıs 2023 Salı 09:05
  • Özel Kolej ücretleri 215 Bin TL'ye kadar çıktı...09 Mayıs 2023 Salı 09:01
  • Mesajınız var.. 9 Mayıs 2023 Salı09 Mayıs 2023 Salı 09:00
  • Devlet Piyangosu çekildi!08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti