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Töre, Türkiye-Kıbrıs İş Birliği Cemiyeti Heyetini Kabul Etti

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Töre, Türkiye-Kıbrıs İş Birliği Cemiyeti Heyetini Kabul Etti
Töre, Türkiye-Kıbrıs İş Birliği Cemiyeti Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye-Kıbrıs İş Birliği Cemiyeti heyetini kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan, Başkan Töre’nin kendini Türk milletine adamış, çizgisini hiçbir zaman değişmeyen bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Başkan Töre’nin KKTC’de ve Anadolu’nun bir çok yerinde Türklüğü ve onun değerini anlatan söylemleri olduğunu kaydeden Aydoğan, onun konferanslarından daima feyz aldıklarını belirtti.
Aydoğan, Kıbrıs’ın sadece Türkiye için değil Türk dünyası için de önemi olan bir konumda olduğunu vurgulayarak Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üyeliğin de bu kapsamda büyük bir gelişme olduğuna değindi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC’nin “Ne mutlu Türküm” diyen herkesin Cumhuriyeti olduğunu ifade ederek canı cana, kanı kana katarak bugünlere gelindiğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyetin aziz şehitler ve gazilerin hediyesi olduğunu söyleyen Töre, kendilerinin de görevinin bu cumhuriyeti yeni nesillere emanet etmek olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk gençliğinin birinci görevinin de cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Töre, KKTC’nin milli bir devlet olduğunu söyledi.

Türk askerinin adadan çıkmasını ve garantilerin kalkmasını asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Başkan Töre, dünyanın belirli çevrelerinin yoğun uğraşlarına rağmen KKTC’yi yaşatacaklarını kaydetti.

Türkiye’nin Kıbrıs Türkü ile ilgili cesur adımlar attığına işaret eden Başkan Töre, bu adımlar karşısında kendilerinin sapasağlam adımlar atarak Cumhuriyete sahip çıktıklarını belirtti.

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