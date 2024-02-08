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Töre: UEFA, FIFA ve dünya utansın

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kıbrıs Türk gençlerin uluslararası arenada spor yapamamasından dolayı FIFA; UEFA, Rum Futbol Federasyonu ve dünya utansın” dedi.
Töre: UEFA, FIFA ve dünya utansın

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu Başkanı Yorgos Kumas’ın, "Kıbrıs’taki futbolun statüsünün değişmesine ve Kıbrıslı Türk gençlerin dünyaya açılmasına asla izin veremeyiz" açıklamasına tepki gösterdi.

 

Rum tarafının baskısı sonucunda UEFA ve FIFA nezdinde Kıbrıs Türk futbolunun ambargolara maruz kaldığını belirten Töre, gençlerin dünyaya açılamamasının kendilerini üzdüğünü kaydetti.

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul ve Mersin Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Mersin İl Başkanı Ahmet Kılınç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Başkan Töre, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden spor yapmanın herkesi hakkı olduğunu söyledi.

 

Kıbrıs Türk futbol takımlarının 1955 yılına kadar Kıbrıs Futbol Federasyonu’na üye olduğunu anımsatan Zorlu Töre, EOKA’cıların “Türkler ve köpekler sahaya giremez” ifadelerinden sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurulduğunu belirtti.

Başkan Töre, Rum tarafının halen bugün Orta Çağ zihniyetini sürdürdüğünü, UEFA ve FIFA’nın da buna destek verdiğini ifade etti.

 

Töre, dünya ve Avrupa Birliği’nde adalet olmadığını, bunu da ambargolarla tecrübe ettiklerini kaydetti.

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, konuşmasında ayrıca Türkiye’den gelen yatırımcılara da desteklerinin tam olduğunu söyledi.

İstanbul ve Mersin Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Mersin İl Başkanı Ahmet Kılınç da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yaparak sanayisine ve istihdamına katkı koymak istediklerini söyledi.

 

Konuşmaların ardında hediye teatisi yapıldı.

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