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Töre: Ulusal duruş hiç bir şekilde değişmemeli

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonomik sıkıntıların olabileceğini, ancak ulusal duruşun hiç bir şekilde değişmemesi gerektiğini söyledi. 
Töre: Ulusal duruş hiç bir şekilde değişmemeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonomik sıkıntıların olabileceğini, ancak ulusal duruşun hiç bir şekilde değişmemesi gerektiğini söyledi. 

Zorlu Töre, Emekli Yüzbaşı Kazım And başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti. Kabulde, Meclis Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Dernek Başkanı Kazım And milli bilinci ve şuuru yaymak için dernek olarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, bu çerçevede kadın ve gençlik kollarını da kurmaya başladıklarını söyledi. 

Okullarda “Milli Güvenlik” derslerinin kaldırılmasını “büyük bir eksiklik” olarak gördüklerini dile getiren And, “gençlerin mücadele tarihini bilmeden yetiştiğini” ifade etti. 

And, “Bu derslerin eğitim müfredatına konması halinde emekli subayların hiçbir karşılık beklemeden ders vermeye gönüllü olduğunu” da kaydetti. 

Meclis Başkanı Töre de kabulde yaptığı konuşmada, “milli mücadele sonunda gelinen noktanın bağımsız bir Türk devleti kurulması olduğunu” ifade ederek, “devletin varlığını ve bağımsızlığını korumak için milli değerlere önem vererek geçmişin hatırlanması gerektiğini” söyledi. 

Milli Güvenlik derslerinin müfredata konmasını bir ihtiyaç olarak gördüğünü ve kendisinin de arzusunun bu yönde olduğunu dile getiren Töre, derneğin bu isteğini hükümet kanadına ileteceğini söyledi. 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başkalarının hediyesi olarak bulmadık” diyen Töre, devletin kanla ve canla yoğrulan Mücahit ve Mehmetçiklerin sayesinde kurulduğunu belirtti. 

“Vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini” ifade eden Töre, “Bir millete ya da halka saldırının sadece silahla olmadığını ekonomik, kültürel ve ideolojik saldırıların da olabileceğine” işaret etti. 

Töre, devletin değerlerini çürütme, Kıbrıs Türk halkının değer yargılarını bozma ve “Türk milletinin mensubu olma” şuurunu ortadan kaldırma  anlamında bir takım faaliyetler gerçekleştirildiğini anımsatarak, buna karşın ulu önder Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” ifadesinin herkesin yolunu aydınlattığını söyledi. 

Töre, şunları kaydetti: 

“Biz, bizden sonraki nesillere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, özgürlüğü ve istiklali, sapasağlam bırakmak mecburiyetindeyiz. Bunun için hep birlikte el birliği ile çalışmalıyız. Ulusal dava neyi yapmak gerektirirse onu yapmalıyız. Elbette ekonomik sıkıntılar olabilir. Ancak ulusal duruşumuz hiç bir şekilde değişmemelidir.” 

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni döneminde bunlara önem vermesi için büyük gayret göstereceğini ifade eden Töre, “Tarihimize sahip çıkacağız. Bu mücadelede emeği olan herkese sahip çıkacağız. Bunları yaparsak, bizden sonraki nesle de örnek oluruz” dedi. 

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