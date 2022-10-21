  • BIST 3.934,63
  • Altın 987.562
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2824
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçını izledi

» »
Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçını izledi
Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı maçını izledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Tekerlekli Basketbol 1. Ligi’nde KKTC’yi temsil eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile maçını izledi.

 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen ve Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 67-54 kazandığı maçı izleyen Töre, engelli basketbolunda büyük bir mücadele olduğunu anımsatarak, sporcuların azim ve enerjisinin herkese ışık tutması gerektiğini kaydetti.

 

Engelli olarak eve kapanmanın aksine bütün engelli bireylerin imkan verildiğinde neleri başarabileceğinin en iyi kanıtının basketbol takımları olduğunu dile getiren Töre, 1. Lig’de mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Takımın yeniden süper lige çıkmasını dileyen Töre, bütün vatandaşları takıma destek olmak için tribüne davet etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İŞAD, Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde “En İyi Başarı Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu” ödülü aldı21 Ekim 2022 Cuma 19:47
  • Erdoğan’dan KKTC açıklaması21 Ekim 2022 Cuma 19:28
  • 'Hexythiazox' ve 'Buprofezin' aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin tavsiyeleri iptal edildi21 Ekim 2022 Cuma 19:17
  • Yemeği ocakta unuttu, yangın çıktı...21 Ekim 2022 Cuma 19:15
  • KTAMS pazartesi günü başbakanlık önünde olacak!21 Ekim 2022 Cuma 19:11
  • Sivil Savunma: "Halka, olası yangınları önleme, yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma eğitimleri veriliyor”21 Ekim 2022 Cuma 19:08
  • Başbakan Ünal Üstel Dilekkaya-Gaziköy yolunda incelemelerde bulundu.21 Ekim 2022 Cuma 19:03
  • Ataoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret etti21 Ekim 2022 Cuma 18:57
  • Tatar: KKTC’nin Daha da Güçlenmesi, Varlığımız İçin Çok Önemlidir21 Ekim 2022 Cuma 18:44
  • Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nde İkinci Etap Çalışmaları Başladı21 Ekim 2022 Cuma 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti