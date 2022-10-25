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Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Kabul Etti

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Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Kabul Etti
Töre, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve Türkiye Tekerlekli Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, takımın 64 ekibin mücadele ettiği Türkiye’ 1. Ligi’nde 16.sırada bulunduğuna değinerek KKTC’yiuUluslararası müsabakalarda temsil ettiklerini söyledi.

Bu temsiliyetlerde “KKTC Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı” olarak yer aldıklarını anımsatan Akdeniz, her ne kadar dünya görmezden gelse de fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterdiklerini kaydetti. Akdeniz, Engelliler Federasyonu olarak basketbol dışındaki branşlarda da faaliyet göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, engelli bireylerin toplumdan kopmamasına basketbol takımının çok iyi bir örnek olduğuna değinerek “Sizlerin mücadelesini hayranlıkla takip ediyorum” dedi.

Takımın mücadelesinin bütün engelli bireylere ışık tutmasını dileyen Töre, geleceğe dair umutları olduğunu söyledi.

Türkiye liginde mücadele etmenin ve ön sıralarda yer almanın hiç kolay olmadığını ifade eden Töre, takımı ve emeği geçen herkesi tebrik etti , başarılar diledi.

Töre “Sevgi varsa her şeyi başarabiliriz. Sevgi varsa enerjimiz hiçbir zaman tükenmez” dedi.

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