Töre: “Vatan, millet, devlet, bayrak, istiklal gibi konularda alınan kararlar KKTC için önemli”

Meclis Başkan Yardımcısı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu’nda “Misak-ı Milli’nin 100’üncü Yılı” başlıklı konuşma yaptı.
Konuşmasında Misak-ı Milli konusunda tarihsel bilgi veren Töre, Meclis-i Mebusan’la TBMM’nin aldığı kararların birbirini takip eden kararlar olduğunu dile getirdi.
Bu kararların KKTC Meclisi açısından da önemli olduğunu söyleyen Töre, vatan, millet, devlet, bayrak, istiklal gibi konularda alınan kararların KKTC için de önem taşıdığını belirtti.
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