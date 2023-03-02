  • BIST 5.339,33
  • Altın 1112.09
  • Dolar 18.8899
  • Euro 20.0908
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Töre ve heyeti Ankara’da…

» »
Töre ve heyeti Ankara’da…
Töre ve heyeti Ankara’da…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taziye ziyaretinde bulunmak üzere heyeti ile birlikte bu sabah Ankara’ya gitti.

 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenedefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen yer alıyor.

 

Töre’nin bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Temaslarını tamamlayan Başkan Töre ve heyeti bu akşam KKTC’ye dönecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döveç Group Tüm Yardımlarına Ek Olarak Şampiyon Melekler Köyü için 1 Milyon TL Bağışladı01 Mart 2023 Çarşamba 23:02
  • Feyzioğlu, Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti01 Mart 2023 Çarşamba 20:52
  • Pakdel’in “Şampiyon Melekler” eseri anı pulu olarak satışa sunulacak…01 Mart 2023 Çarşamba 18:37
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alındı01 Mart 2023 Çarşamba 18:30
  • Deprem günü KKTC'ye giden müteahhitten "aile dostu ziyareti" savunması01 Mart 2023 Çarşamba 17:38
  • Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komitesi toplandı01 Mart 2023 Çarşamba 17:07
  • Güzelyurt-Lefke yolunda otokorkuluk çalışması başlatıldı01 Mart 2023 Çarşamba 16:58
  • Taçoy 3,800, Üstel 1,500 depremzede geldi01 Mart 2023 Çarşamba 16:54
  • Erhürman: Sayılarda bile hemfikir olamayanlar nasıl planlayıp, nasıl yönetecekler?01 Mart 2023 Çarşamba 16:51
  • Tatar: “Bu acı asla unutulmayacak”01 Mart 2023 Çarşamba 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti