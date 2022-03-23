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Töre ve heyeti Ankara'ya vardı

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Göreve seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapacak olan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Ankara'ya gitti. 
Töre ve heyeti Ankara'ya vardı

Göreve seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapacak olan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Ankara'ya gitti. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetiyle Ankara'da bulunan Töre ve heyetini Esenboğa Havalimanında TBMM Türkiye - KKTC Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı. 

Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemin Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda bulunuyor. 

Töre ve heyetinin temasları kapsamında yarın Anıtkabir’i ziyaret ederek TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi ve Ankara’da çeşitli temaslar yapması bekleniyor. 

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