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Töre ve Özdenefe KTFF Heyetini Kabul Etti

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Töre ve Özdenefe KTFF Heyetini Kabul Etti
Töre ve Özdenefe KTFF Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) heyetiyle Meclis’te ayrı ayrı görüşme yaptı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre ve Özdenefe’ye Puma firması tarafından tasarlanan KKTC milli takım forması takdim edildi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Meclis Şeref Salonu’ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, uzun uğraşlar sonrası uluslararası bir firma olan Puma tarafından KKTC milli takım için tasarlanan formayı takdim etmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sertoğlu, vatanını milletini seven yurtiçi ya da yurtdışında kendilerini birbirine bağlayacak, vatan özlemini giderecek bir simgenin (formanın) ortaya çıktığını söyledi. Sertoğlu, Meclis takımının da bundan sonraki karşılaşmalarda bu formayı giymesini arzu ettiklerini kaydetti.

 

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında forma uygulamasını çok doğru ve yerinde bulduklarını söyledi.

Gençlerin yıllardır sportif izolasyonlar altında olmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Başkan Töre, ülkelerin adı, yaşadığı yer, dili ve ırkına bakılmadan spor müsabakalarına katılım göstermesi gerektiğine değindi.

Futbol Federasyonu’nun yıllardır ambargolara rağmen verdiği mücadeleyi takdirle karşıladıklarını belirten Töre, Kıbrıs Türk Futbol takımlarının ve futbolcuların milli mücadelede önemli roller üstelendiğini anımsattı.

Töre, “Düne göre çok daha iyi bir noktadayız. Ancak eksiklerimiz elbette var. Dilerim en yakın zamanda gerek FIFA, UEFA ve diğer uluslararası spor örgütleri Kıbrıslı Türk gençlerimize olanak tanırlar. Bizler gençlerimizin bu müsabakalarda yer almasını önemsiyoruz” dedi.

 

Meclis Başkan Vekili Özdenefe, Milli Takım forması projesini çok anlamlı bulduklarını ifade ederek yaptığı girişimden dolayı Federasyon yetkililerini kutladı.

Özdenefe, Puma Kadınlar Ligi’nin uzun bir aradan sonra yeniden başlaması dolayısıyla Futbol federasyonunun ortaya koyduğu iradeyi de çok anlamlı bulduğuna değinerek bu konuda çalışmaları da her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Özdenefe ayrıca Ligdeki kadın takımı sayısının da artmasını arzu ettiklerini kaydetti. Kabulde KTFF yetkilileri tarafından Özdenefe’ye Milli Takım forması takdim edildi.

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