  • BIST 8828.7
  • Altın 2227.175
  • Dolar 32.124
  • Euro 35.1117
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Töre, Vebal filminin gala gecesine katıldı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kültüre ve sanata tüm kesimlerin sahip çıkmasını istedi.
Töre, Vebal filminin gala gecesine katıldı

Meclisten yapılan açıklamaya göre,  Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından düzenlenen Vebal filminin gala gösterimine katıldı.

Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gala gecesinde konuşan Başkan Töre, KKTC’nin kendine özgü, örf, adet ve geleneklerinin olduğunu bunlara da sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Kültür ve sanatın toplum hayatında önemli olduğunu belirten Başkan Töre, “Türkiye ve Azerbaycan ile birlikte sinema yolculuğuna çıkan arkadaşları tebrik ediyorum. Bıkmadan yorulmadan ve hasta oldum demeden bu yolda çalışmaya devam edin” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Vebal filminin gösterimi gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu ile yakalandı... "Bir daha ne alırım ne de içerim"15 Mart 2024 Cuma 16:32
  • 2 marketin deposunda polis ekipleri tarafından toplam 2048 kilo kaçak et ele geçirildi15 Mart 2024 Cuma 14:35
  • CTP ve Volt Heyetleri Görüştü: "Önemli Olan Statükoyu Sarsacak Adımlar Atmak15 Mart 2024 Cuma 13:33
  • Kamu-İş pazartesi TÜK’te eyleme gitmeye hazırlanıyor15 Mart 2024 Cuma 13:29
  • 5 bin 500 yeni fidan dikildi... Tatar: Yorulmadan çalışmaya devam etmek gerek15 Mart 2024 Cuma 13:02
  • Kişmir: LTB Beslenme Desteği projesi ile 5 bin çocuğa dokunduk15 Mart 2024 Cuma 12:46
  • Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi” düzenlenen panelle tartışıldı15 Mart 2024 Cuma 12:05
  • Aracından hem tabanca hem de uyuşturucu madde çıktı!15 Mart 2024 Cuma 11:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Devlet, tüm gücüyle yanlış yapanların karşısında...15 Mart 2024 Cuma 11:49
  • En fazla yağışı Koruçam aldı15 Mart 2024 Cuma 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti