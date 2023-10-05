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Töre vurguladı: Bu yolu Anavatanla birlikte yürümeye devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Töre vurguladı: Bu yolu Anavatanla birlikte yürümeye devam edeceğiz

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kabulde ilk sözü alan Zorlu Töre, Tekin ve heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bizler de Türk milletinin mensuplarıyız.  Özümüz milletimiz, öznemiz milli davamızdır” dedi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na çok önemli katkılarda bulunduğunu, geçtiğimiz yıl KKTC’ye 16 tır eğitim malzemesi gönderildiğini anımsatan Töre,  her zaman Türkiye’nin desteğini gördüklerini belirtti.

Türk gençliğinin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine işaret eden, gelecekle ilgili güvencenin ancak bu şekilde sağlam olabileceğini söyleyen Zorlu Töre, “Milli şuur olmasaydı Kıbrıs Türk halkı Osmanlı devleti adadan çekildikten sonra 96 yıl bu topraklarda varlığını koruyamazdı” dedi.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’na da değinen Zorlu Töre, “Bu yolu Anavatanla birlikte yürümeye devam edeceğiz” vurgusunda bulundu.

Tekin: “KKTC’deki çocuklarımızın; kendi çocuklarımızın olanaklardan yararlanması için çaba sarf ediyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC’yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ifade ederek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını iletti.

Türkiye’de cumhuriyetin 100’üncü yılı olduğunu anımsatan gelecek kuşakların bayrağa, devlete ve millete sahip çıkması için çocukların milli şuurla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, “Gayemiz bu…İnşallah bunu başaracağız.” dedi.

Türkiye yüzyılının inşa sürecinde TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın önemli görevler üstleneceğini, hem Türkiye’de hem de kardeş ülkelerde bu bilinçle hareket edeceklerini belirten Yusuf Tekin, sorumluklarının ikiye katlandığını ifade etti.

Yusuf Tekin, “KKTC’deki çocuklarımızın; kendi çocuklarımızın olanaklarından yararlanması için çaba sarf ediyoruz” diyerek Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

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