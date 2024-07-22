Töre: Yakında en az iki ülke KKTC’yi tanıyacak

KKTC’de 50’nci yıl coşkusunun yankıları sürüyor. Kutlamaları Türkiye basınına değerlendiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk ordusunun yaptığı çıkarma ve gövde gösterisini gözyaşları ve büyük bir iftiharla izlediklerini söyledi.

Gazze örneğinden hareketle Türk dünyasının acil müşterek askeri pakt oluşturması gerektiğini kaydeden Töre “Hiç zaman kaybetmeden bu projeye start vermek zorundayız. Kıbrıs’ta Mücahitler ve Mehmetçik bu birliğin neleri başaracağını gösterdi. Kıbrıs destanının ardından Karabağ’da Azerbaycan ve Türk ordusu, düşmanı dize getirdi. Birleşirsek önümüzde kimse duramaz” diye konuştu.

Federasyon projesinin çöpe gittiğini bütün dünyanın artık gördüğünü ifade eden Zorlu Töre “Nasıl, Türkiye ve Yunanistan, Azerbaycan ve Ermenistan, Ukrayna ve Rusya federasyon olamazsa Rumlar ve Kıbrıs Türkleri de federasyon çatısı altında birleşemez. İki ayrı toplum ve devlet olarak geleceğimizi kurgulamak zorundayız” dedi.

“Yakında iki ülke KKTC’yi tanıyacak”

Yakın dönemde en az iki ülkenin KKTC’yi tanıyacağını kaydeden Töre sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Devletler Teşkilatı’nın bir parçası olarak temsil hakkı kazandık. Bunun tanınmaya dönüşmesi ve Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi kardeş ülkelerin tanımasını bekliyoruz. Şu birkaç günde Türk ordusunun deniz ve hava gücünü gördük. Hem Akdeniz’de ki haklarımız hem de kadim ata topraklarımızı kaybetmemek adına bu birlik büyük hayati önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefetin Kıbrıs’ta verdiği siyasi birlik görüntüsü ve askeri manevraya çok ihtiyacımız vardı. Çok büyük onur duyduk. Tarihî kutlamalar bilincimizi bileyledi.”