Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağını, gözlemci üyeliğin akabinde asli üyeliğin de tanınmanın da mutlaka olacağını kaydetti.
Zorlu Töre, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer Türk Devletleri Devlet Başkanlarına teşekkür ederek, minnettar olduklarını ifade etti.
Töre, “Yaşasın Türk Birliği, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.
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