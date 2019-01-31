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Töre yine farklı bir şey demedi: “Kıbrıs Türk Halkı felakete sürüklenmeye çalışılıyor”

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Töre yine, yeni bir şey demedi
Töre yine farklı bir şey demedi: “Kıbrıs Türk Halkı felakete sürüklenmeye çalışılıyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rumların ve Yunanlıların Kıbrıs’ı Helenleştirme hedeflerinin devam ederken “ille de federasyon inadına Birleşik Kıbrıs hayali peşinde koşan bazı sivil toplum örgütleri ve siyasilerin, Kıbrıs Türk halkını büyük bir felakete doğru sürüklemeye çalıştıklarını” savundu.

 

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasının artık sorgulanır hale geldiğini belirtti.

“1964’ten beri Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri Kıbrıs’ta görev yaparken Kıbrıs Türkleri katledilmiş, zulme uğramış, evlerinden köylerinden göç etmiştir. Kıbrıs’ta barışın ve güvenliğin teminatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’dir. Bu gerçek bilindiği halde Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkına karşı soğuk savaş açanlar Rum-Yunan emperyalizmine hizmet ediyorlar”  ifadelerini kullanan Töre, Türkiye ile KKTC’nin birlikte yola devam edeceğini kaydetti.

Töre, garantilerin olmadığı bir Kıbrıs anlaşmasının Girit’in elden nasıl çıktığını hatırlattığını da belirterek “Devletimizden ve garantilerden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

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