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Töre:51/95 Belediye Reformu Önümüzdeki Günlerde Genel Kurul’da Görüşülecek

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Töre:51/95 Belediye Reformu Önümüzdeki Günlerde Genel Kurul’da Görüşülecek
Töre:51/95 Belediye Reformu Önümüzdeki Günlerde Genel Kurul’da Görüşülecek

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’nin Meclis Yayını 50+1’de siyasetin gündemini değerlendirdi.

Yerel seçimlerde; seçimin kazananı da yok kaybedeni de” diyen Töre, seçmenin vatandaşın, hükümet partilerine ve özelikle UBP’ye önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Zorlu Töre “Ciddi bir mağlubiyet olmamasına rağmen, Gazimağusa ve Girne’nin kaybedilmesi ciddi şekilde sorgulanmalıdır” dedi.

Töre, “Ana muhalefet CTP de zafer kazandığını söylese de böyle bir zafer havasında değildir” diye ekledi.

Bir çok bölgede UBP’nin oylarının bölündüğüne işaret eden Töre, şunları kaydetti:

“Parti içinde yönetsel hatalardan kaynaklı bazı sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Bazı gücenenler aday olarak ortaya çıkmıştır, ya da başka adaylara yönelmiştir. Bu sorunlar çözülebilir, Sayın Başbakan’ın da dediği gibi hükümet 5 yıl daha görevdedir ve sorunların üstesinden gelecektir.”

Zorlu Töre, 51/95 Belediye Reformu’nun önümüzdeki günlerde, Genel Kurul’da onaylanmasının beklendiğini, hükümetin yasa ile ilgili bir tereddütü olmadığını ifade etti.

 

 

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