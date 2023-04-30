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Töre'den 1 Mayıs mesajı...

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Meclis Başkanı Zorlu Töre 1 Mayıs mesajı yayımladı.
Töre'den 1 Mayıs mesajı...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkenin kalkınmasına katkı koyan, üretim ve ekonomik hayatı ayakta tutan işçi ve emekçilere teşekkür ederek, "Onların refahı ve mutluluğu her daim en önemli gündem maddemiz olmalıdır" dedi.

Töre, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. 

Töre, mesajında şunları kaydetti: 

“Ülkemizde ve dünyada, alın teri ve emeğiyle geçinen tüm emekçi kardeşlerimi selamlıyorum. Ülkemizin kalkınmasına katkı koyan, üretim ve ekonomik hayatımızı ayakta tutan işçi ve emekçilerimize teşekkür ediyorum. 

Onların refahı ve mutluluğu her daim en önemli gündem maddemiz olmalıdır. 

Birliğin ve dayanışmanın önemini anlatan 1 Mayıs, emekçi kardeşlerimizin alın terinin bir simgesi haline gelmiştir.  

Aslında hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz. 

İşçiye alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğe ve emekçinin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. 

Başta Meclis çalışanlarımız olmak üzere, tüm emek verenlerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlarım.”

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